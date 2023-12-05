Представитель Госдепа назвал достижения контрнаступления ВСУ

Об этом в интервью РБК-Украина сказал официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

"Что касается контрнаступления, Украина вернула себе территорию и открыла морские пути. Это значительное достижение. Украинские военные действовали очень мужественно", - сказал он.

По его словам, правительство США понимает, что контрнаступление было очень трудным, а оборона дается легче. "И тем не менее, правительство США собирается и далее поддерживать Украину", - сообщил он.

Оценивая ситуацию на линии фронта сейчас Сайзек отметил, что между правительствами США и Украины продолжаются постоянные контакты.

"И наше государство получает информацию о происходящем прямо от президента Зеленского и мы понимаем, что это тяжелая ситуация. Тем не менее, правительство США считает, что вооруженные силы Украины уже показывали свои способности. И сейчас надо думать о том, что будет дальше", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. В течение лета было освобождено около десяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ. "Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов. И это факт", - сказал.

По его словам, Украина не получила всего необходимого ей оружия от союзников, а ограниченные силы не позволяют вести наступление.