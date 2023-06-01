Зеленский рассказал, какие решения ожидает Украина от партнеров летом и осенью

"Недавно один китайский журналист спросил меня: почему НАТО? Ответ прост: когда гарантий безопасности нет, есть только гарантии войны. Мы не слышали о возможности создания альянса безопасности Китай+НАТО+Украина. Но нам нужен мир, справедливый мир", - заявил он.

Президент заявил, что среди прочего Украина готовит саммит мира для реализации украинской формулы мира.

"Этот год для решений. Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение Украины к членству в НАТО. Осенью нужно четкое решение относительно нашего вступления в ЕС. Готовим и саммит мира, который направит мировое большинство к реализации нашей формулы мира. И это глобальная потребность", - заявил он.

Зеленский добавил, что положительные решения для Украины станут положительными для всех.

"Время пришло и сомнения должны исчезнуть. Положительные решения для Украины станут положительными решениями для всех. Основой безопасности. Очевидно - для Молдовы. Это очень важно. В перспективе - для Грузии. Не сомневаюсь, что со временем и для Беларуси. А значит и для европейского мира. Потому что для агрессии против кого-то в Европе не останется ни одного окопа сомнений", - подчеркнул президент.

Саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе состоится 11 и 12 июля этого года.

Позиция Украины по НАТО

Президент Владимир Зеленский на саммите в Кишиневе заявлял, что Украина готова вступить в НАТО, однако ожидает, когда НАТО будет готов принять Украину.

При этом ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от саммита в Вильнюсе "графика вступления", то есть четкого алгоритма движения для вступления в Североатлантический альянс.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине должна быть предложена компенсация за то, что НАТО в настоящее время не может пригласить ее стать полноправным членом.