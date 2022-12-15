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Зеленский рассказал, как Путин и его окружение могут уберечь жизнь

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Четверг 15 декабря 2022 16:15
Зеленский рассказал, как Путин и его окружение могут уберечь жизнь Фото: Владимир Путин, президент России и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Кремля Владимир Путин и его окружение могут попытаться уберечь свою жалкую жизнь только в том случае, если как можно быстрее признают поражение в войне и заберут своих оккупантов с территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью для The Еconomist.

"Чем быстрее закончится война - и если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, уже нет сомнений в том, что Путин проиграет, а наши солдаты смогут выйти на границы в 1991 году. В то же время, если этого не произойдет, Россия со временем снова прибегнет к военному конфликту.

Зеленский также отметил, что "надо смотреть на реальную картину, когда весь мир в первую очередь показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию нужно платить - выйти на границы и тогда платить".

Также президент добавил, что только Путин может прекратить войну и начать дипломатический способ разрешения конфликта.

"Если он сейчас отойдет на границы 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", - отметил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия может прибегнуть к повторному наступлению уже в феврале.

Между тем, Зеленский также убежден в том, что смерть Путина сможет завершить войну в Украине, поскольку враг будет полностью занят внутренними вопросами.

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