Зеленский рассказал детали нового плана усиления Украины

Один из ключевых элементов нового плана усиления Украины будет касаться экономики. Бизнесу предложили присоединиться к разработке внутреннего плана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Киевском международном экономическом форуме.
Как отметил глава государства, в эти недели готовят внутренний план усиления Украины. В нем одним из ключевых пунктов будет экономический и бизнес элементы.
Зеленский объяснил, что Украина хочет освободить внутреннюю экономическую силу благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции, потенциалу предпринимательства, чтобы укрепить силу суверенитета и защиты от внешней агрессии.
По словам президента, украинскому бизнесу предложили присоединиться к разработке внутреннего плана по усилению Украины.
"Юля Свириденко ведет эту работу, и стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей - быть в Европе. Это фундамент", - сказал Зеленский.
Недавно стало известно, что Украина разработала не только план победы, ориентированный на партнеров, но и готовит внутренний план усиления. Он будет касаться фронта, промышленности, экономики, региональной работы и других стратегических отраслей.
За организацию работы будет отвечать секретарь СНБО Александр Литвиненко.
Как отметил президент, один из элементов плана - это достижение целей на фронте, а также масштабирование украинского производства оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.