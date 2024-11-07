Зеленский рассказал детали нового плана усиления Украины

Как отметил глава государства, в эти недели готовят внутренний план усиления Украины. В нем одним из ключевых пунктов будет экономический и бизнес элементы.

Зеленский объяснил, что Украина хочет освободить внутреннюю экономическую силу благодаря дерегуляции, нормальной конкуренции, потенциалу предпринимательства, чтобы укрепить силу суверенитета и защиты от внешней агрессии.

По словам президента, украинскому бизнесу предложили присоединиться к разработке внутреннего плана по усилению Украины.

"Юля Свириденко ведет эту работу, и стратегическое видение предпринимателей будет учтено. Так же, как и одна из ключевых наших геополитических потребностей - быть в Европе. Это фундамент", - сказал Зеленский.