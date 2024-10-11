Зеленский рассказал, в чем смысл Плана победы Украины

"Главное - это усилить позицию Украины и наши отношения с нашими ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии", - сказал президент.

По словам Зеленского, мир видит, что Российская Федерация игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, которая была предложена украинской стороной, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена идти в мир, заявил он.

"И если мы реализуем план победы благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, Россия не сможет больше продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл Плана победы. И мы хотим защитить украинскую независимость, украинские семьи, наших людей, право наших детей жить свободно в своей стране", - резюмировал Зеленский.