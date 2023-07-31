RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский рассказал, поедет ли он в Бразилию, если его пригласит президент Лула

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский готов посетить Бразилию, если он получит официальное приглашение от президента Лулы да Силвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины.

По словам президента, если в этот момент не будет самый горячий момент на поле боя и если у него в этот момент будут условия и возможности уехать - он это сделает.

"Для меня очень важна Латинская Америка. Непосредственно Бразилия и другие страны. Я бы хотел. Если я получу приглашение - я буду", - пояснив президент.

Также он добавил, что если Лула поможет ему, потому что это сложный для него путь, под этот приезд сделать еще и встречу с другими представителями Латинской Америки - то они все могут встретиться в Бразилии, где угодно.

"Это также поможет очень сильно миру, чтобы приблизить мир", - сказал президент.

Оружие для Украины от Бразилии

По словам президента Зеленского, он не будет просить Лулу о предоставлении военной помощи.

"Для чего мне это делать? Я знаю, что он мне ее не даст", - добавил Зеленский.

Отношения Украины и Бразилии

Сначала президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва занял достаточно нейтральную позицию по поводу войны РФ против Украины. Он утверждал, что украинские власти якобы должны отказаться от членства в НАТО и ЕС.

В начале 2023 да Силва захотел стать посредником для установления мира между Украиной и Россией. А в июне осудил вторжение России в Украину.

Зеленский должен был увидеться с да Сильвой во время саммита G7, однако встреча не состоялась из-за разных графиков лидеров. Позже президент Украины заявил, что заинтересован во встрече с да Силвой и даже готов лететь в Латинскую Америку.

Недавно Зеленский предложил президенту Бразилии Луле да Силве устроить ему встречу с лидерами стран Латинской Америки, чтобы они услышали послание Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБразилияВойна в Украине