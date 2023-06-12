Когда возможны следующие выборы в Раду: что говорят во власти

Во власти предполагают, что выборы в Раду могут состояться весной или в начале лета следующего года. Один из механизмов, как это сделать - не продлить военное положение.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны" .

В случае, если власти решят проводить выборы до полного завершения войны, то перед голосованием военное положение можно не продлить, а после голосования, при необходимости, его снова введут.

Хотя в таком случае возникнет множество других проблем: текущая операционная деятельность исполнительной власти во многом подвязана именно на правовой режим военного положения и его резкое упразднение все усложнит, говорится в материале. Другая проблема связана с тем, что значительное количество украинских мужчин попытаются воспользоваться возможностью уехать из страны, если военное положение временно будет отменено только на время голосования.

Первые, еще предыдущие признаки того, что выборы не за горами, уже есть. По словам информированного источника РБК-Украина, в отдельных регионах началась проверка списков избирателей, а в Центризбиркоме создали рабочую группу по подготовке к выборам.

"Одна из причин, почему тема выборов актуализируется - давление со стороны Запада, пусть пока и непубличное", - говорится в материале.

Европейские и американские союзники, постоянно подчеркивающие роль Украины как форпоста демократии, которую она защищает, очень хотели бы, чтобы Украина этому образу отвечала и изнутри. А без выборов и сменяемости власти демократия невозможна по определению.

"На Западе поняли, что Зеленский фактически стал президентом почти всех украинцев, а в отношении парламента - там бы они хотели видеть как раз коалицию, не монобольшинство. Это поняла для них история, это система сдерживаний и противовесов, они такое поддерживают", - говорит собеседник издания.