Зеленский начал подготовку ежегодного послания к Раде

Зеленский поручил создать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Возглавит рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Методическое и научное обеспечение возложено на Александра Богомолова - директора Национального института стратегических исследований, назначенного заместителем руководителя рабочей группы.

Также в состав группы вошли заместители руководителя ОП Ирина Верещук, Игорь Жовква, Елена Ковальская, Роман Машовец, Виктор Никита, Ирина Мудра и Олег Татаров, а также советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин и руководитель Государственного управления делами Игорь Лысый.

Рабочая группа должна за месяц определиться со структурой и графиком подготовки проекта, содержанием необходимых материалов и до 1 декабря 2024 подготовить и подать на рассмотрение проект.