Зеленский разнес "меморандум" РФ: политический спам и пиар для внутреннего рынка

По его словам, "меморандум" нарушает Венскую конвенцию 1969 года, а в частности, право на международные переговоры. Ведь в третьем пункте этого "документа" говорится об отказе от будущих международных переговоров.

"Еще раз подчеркиваю, документ готовили люди низкого уровня. Команда, которая с российской стороны проводит диалог с украинской, не того уровня. Не только не принимают решения, но и не имеют те соответствующие знания, что происходит в международном праве и в украинском законодательстве", - говорит президент.

По мнению Зеленского, если Россия просит Украину выходить из любых союзов, то и Россия должна выйти из ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - ред.)

Также одним из пунктов российского "меморандума" является то, что Украина является страной, которая не владеет ядерным оружием и запрет на применение ядерного оружия.

"Это похоже просто на спам, это так и есть, чтобы заспамить, показать, что они делают. Похоже направлено на внутренний неопытный электорат и политический пиар. Все знают, что мы ничего не размещаем, никакого соответствующего оружия, у нас его нет. С 1994 года в контексте Будапештского меморандума и являемся стороной договора о нераспространении ядерного оружия. Наш статус абсолютно понятен", - заявил Зеленский.

Он отметил, что это наоборот, России "не нужно распространять ядерное оружие на территории Беларуси".

'Если о русском языке, то все знают, что у нас есть один единственный государственный язык - украинский. А то что они снова "беспокоятся" о русскоязычном населении, выглядит странно, потому что они уничтожают регионы, как в большинстве были и русскоязычные. Поэтому это в очередной раз похоже на кровавый пиар российской стороны", - подчеркнул он.