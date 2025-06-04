Зеленский разнес "меморандум" РФ: политический спам и пиар для внутреннего рынка

"Меморандум" Российской Федерации, который был передан Украине на переговорах в Стамбуле "готовили люди низкого уровня".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
По его словам, "меморандум" нарушает Венскую конвенцию 1969 года, а в частности, право на международные переговоры. Ведь в третьем пункте этого "документа" говорится об отказе от будущих международных переговоров.
"Еще раз подчеркиваю, документ готовили люди низкого уровня. Команда, которая с российской стороны проводит диалог с украинской, не того уровня. Не только не принимают решения, но и не имеют те соответствующие знания, что происходит в международном праве и в украинском законодательстве", - говорит президент.
По мнению Зеленского, если Россия просит Украину выходить из любых союзов, то и Россия должна выйти из ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - ред.)
Также одним из пунктов российского "меморандума" является то, что Украина является страной, которая не владеет ядерным оружием и запрет на применение ядерного оружия.
"Это похоже просто на спам, это так и есть, чтобы заспамить, показать, что они делают. Похоже направлено на внутренний неопытный электорат и политический пиар. Все знают, что мы ничего не размещаем, никакого соответствующего оружия, у нас его нет. С 1994 года в контексте Будапештского меморандума и являемся стороной договора о нераспространении ядерного оружия. Наш статус абсолютно понятен", - заявил Зеленский.
Он отметил, что это наоборот, России "не нужно распространять ядерное оружие на территории Беларуси".
'Если о русском языке, то все знают, что у нас есть один единственный государственный язык - украинский. А то что они снова "беспокоятся" о русскоязычном населении, выглядит странно, потому что они уничтожают регионы, как в большинстве были и русскоязычные. Поэтому это в очередной раз похоже на кровавый пиар российской стороны", - подчеркнул он.
В минувший понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд мирных переговоров между Украиной и РФ. Еще до встречи стороны должны были представить свои версии мирных меморандумов. Но российская делегация передала свой документ только во время переговоров.
Позже российские СМИ опубликовали фото документа, который Россия якобы передала Украине. В "меморандуме" Россия выдвинула Украине ультимативные требования, среди которых отказ от территорий.
Все подробности второго раунда переговоров в Стамбуле читайте в материале по ссылке.
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