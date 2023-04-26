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Зеленский о разговоре с Си Цзиньпином: не может быть мира за счет территориальных компромиссов

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Украина, Среда 26 апреля 2023 18:40
Зеленский о разговоре с Си Цзиньпином: не может быть мира за счет территориальных компромиссов Фото: украинский президент Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпинь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина не согласится ни на один мир, ради которого нужно будет пойти на территориальные компромиссы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы - на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону", - написал президент в своем Telegram-канале после разговора с главой Китая Си Цзиньпином.

По его словам, мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН.

"Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 26 апреля, Зеленский провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином.

Позже представитель президента Украины Сергей Никифоров раскрыл детали разговора Зеленского и Си Цзиньпина.

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