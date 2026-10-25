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Зеленский раскрыл содержание документа, который Уиткофф передал Путину

20:55 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал российскому диктатору Владимиру Путину документ с разными наработками американской стороны по завершению войны в Украине.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для ведущей "ТСН.Неделя" Аллы Мазур.

"В документе есть разные наработки американской стороны. Мы считаем, что главные аспекты заключаются в том, что мы не можем говорить о нейтральности нашего государства и ограничении украинской армии", - подчеркнул Зеленский.

При этом глава государства не стал раскрывать, прописаны ли в документе "красные линии" Украины. Президент объяснил, что не может рассказать обо всех деталях из-за договоренностей с США.

На этом фоне Зеленский напомнил, что гарантии безопасности для Украины не могут определяться российской стороной.

"Следовательно, ограничение нашей армии и нейтральность Украины не обсуждаются. Вопрос территорий - это "красная линия", которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров. Это для нас всегда было константой. Но вопрос территорий американцы часто поднимают: на что мы готовы обменивать те или иные принципиальные вещи", - отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина не собирается ничего обменивать, но готова к обсуждению.

"Если речь идет об обсуждении территориального вопроса, то это уровень лидеров. Другие вопросы - на уровне технических групп. Что имеется в виду? Гарантии безопасности. Если речь идет о НАТО - и, безусловно, этот вопрос появляется в соответствующих документах и новых наработках, - то возникает вопрос НАТО. Мы обсуждаем гарантии безопасности, и кто-то должен брать на себя [обязательства]", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в этом вопросе Украина рассчитывает именно на США и Европу.

Он также объяснил, что документ Уиткоффа - это не план, который передали Путину на утверждение.

"Поскольку не Россия принимает решение. Решают все стороны. Есть предложения для обсуждения, в том числе со стороны США. Они обсуждают эти предложения с нами", - подытожил Зеленский.

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