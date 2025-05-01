Зеленский раскрыл первые результаты разговора с Трампом в Ватикане

Соглашение о недрах между Украиной и США является первым результатом встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время вечернего обращения.

Зеленскому уже доложили о подписании соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США.

"Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину - довольно весомых, а кроме того - еще и для существенной модернизации производств в Украине и - что не менее важно - модернизации юридических практик в нашем государстве", - рассказал президент.

По его словам, в соглашении говорится о создании фонда восстановления, который будет инвестировать в Украину.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что встреча с Трампом была содержательной и использована на 100%.

"Я благодарю за это. И еще раз спасибо нашим командам - украинской и американской. Работа над соглашением была действительно профессиональной, и, хотя переговоры были иногда непростыми, результат является сильным", - подчеркнул он.