Зеленський розкрив перші результати розмови з Трампом у Ватикані
Угода про надра між Україною та США є першим результатом зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.
Зеленському вже доповіли щодо підписання угоди про рідкісноземельні метали між Україною та США.
"Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну - доволі вагомих, а окрім того - ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та - що не менш важливо - модернізації юридичних практик у нашій державі", - розповів президент.
За його словами, в угоді йдеться про створення фонду відновлення, який буде інвестувати в Україну.
"Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди - говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною", - сказав Зеленський.
Він також зауважив, що зустріч з Трампом була змістовною і використана на 100%.
" Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам - українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним", - підкреслив він.
Україна і США підписали угоду про надра
Нагадаємо, що угода про економічне партнерство, що базується на доступі до корисних копалин, була представлена в рамках "плану перемоги" України. Президент Володимир Зеленський підкреслював, що Україна має значні запаси корисних копалин, включаючи стратегічні ресурси.
За інформацією західних ЗМІ, цей пункт угоди фактично був розроблений для Дональда Трампа, який наголошував, що допомога від США не повинна надаватися "у вигляді подарунка".
Спочатку планувалося підписання рамкової угоди між країнами, після чого мав бути укладений договір про створення інвестиційного фонду. Наприкінці березня США запропонували Україні оновлений варіант угоди, який вже не є рамковим. Ця угода потребує ратифікації Верховною Радою.
Детальніше про те, які зобов'язання з'явилися в України відповідно до нової угоди - в матеріалі РБК-Україна.
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