Зеленский раскрыл, зачем Путин имитирует переговоры с Украиной

По словам Зеленского, России важно показать президенту США Дональду Трампу, что "между Украиной и РФ есть дипломатический мост". На вопрос зачем, президент ответил так:

"Чтобы против России не вводились санкции (пока идут переговоры. Потому что Путин всегда может сказать - ред): "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет", - объяснил глава государства.

Также он добавил, что русские преследовали и вторую цель. РФ хотела "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров (Украины - ред.) - это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Трамп видит, что российская сторона "не совсем открыта и честна в отношении войны". По мнению украинского лидера, Россия "просто лжет Трампу".

Также он сказал, что принимает тот факт, что президент США неоднократно критикует не только Путина, но и его самого. Зеленский пояснил, что отнесется к этому нормально, если это приблизит Украину к окончанию войны. В то же время, он повторил свое убеждение.

"По моему мнению, Путин не понимает ничего, кроме силы. И у Америки есть эта сила. И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает", - пояснил президент.



Дополнительно украинский лидер высказался о санкциях. Он считает, что главной ошибкой ограничений заключается в том, что их реализовали слишком медленно. Это в свою очередь, дало Путину шанс адаптироваться. В частности, речь идет об экономике и особенно о военной промышленности.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он сможет продержаться еще какое-то время", - заявил Зеленский, отметив, что санкции должны быть реализованы сейчас.

Кроме того, президент подчеркнул, что чем больше будет поддержка Украине, тем меньше украинцев погибнет.

"Люди - это не дрова, которые мы бросаем в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают русские", - добавил глава государства.