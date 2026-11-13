Зеленский раскрыл, на чем будет строиться архитектура безопасности Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что формирование будущей архитектуры безопасности Европы напрямую зависит от того, когда и как закончится война России против Украины. Он подчеркнул, что Украина уже является оборонительным рубежом континента.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время общения с прессой после встречи с командой Трампа в Дублине.
В ходе общения с журналистами у Зеленского спросили, может ли он что-то рассказать о формировании европейской архитектуры безопасности, и хочет ли диктатор РФ Владимир Путин участвовать в этом процессе.
Украинский лидер ответил, что не знает, но подчеркнул, что все зависит от того, как будет окончена война и что будет после нее.
"На мой взгляд, многое зависит от того, когда и как закончится война в Украине. И это повлияет на все последующие шаги. Все эти шаги будут предприняты после окончания войны, после предоставления гарантий безопасности Украине", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины - это уже часть гарантий безопасности Европы, поскольку "Украина уже является оборонительным рубежом Европы".
"Украина уже обладает возможностями, серьезными для Европы. Мы являемся частью Европы, и уже являемся частью архитектуры безопасности", - пояснил президент.
Также Зеленский отметил, что если Украина будет в НАТО, то это будет одна архитектура безопасности, так как в альянсе появится "новая сильная страна с сильной армией".
"Кстати, в Европе все этому рады. Мы сегодня об этом говорили. Все очень рады перспективе нашего вступления в НАТО", - сказал украинский лидер.
Он добавил, что если же Украина не будет в НАТО, тогда это другая архитектура безопасности.
Напомним, что 10 и 11 ноября между Украиной, США и Россией первые с февраля возобновились трехсторонние мирные переговоры. Уже на следующий день, 12 числа, спецпредставители Трампа встретились в Москве с диктатором РФ Владимиром Путиным, а после прилетели в Дублин на встречу с Владимиром Зеленским.
По итогам всех переговоров украинский президент назвал три главных результата - ожидается самый крупный обмен военнопленными, привлечения европейцев к переговорам и подготовка следующих многосторонних встреч.
К слову, спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер публично и четко сказал, что Путин таки согласился допустить Европу к переговорам по завершению войны в Украине.