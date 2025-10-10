RU

Зеленский раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве от ударов россиян

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

К защите киевских ТЭЦ от российских ракет и дронов возникли вопросы - в том числе к действиям местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

У главы государства спросили, почему в некоторых случаях трансформаторы прикрыты только мешками с песком. 

В ответ Зеленский напомнил, что есть объекты "размером с село". И там невозможно построить какие-либо конструкции, необходимы системы ПВО. 

"Но я недоволен, например, если мы возьмем Киев... Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Вопрос ведь не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру, коммунальным предприятиям Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война одна на всех", - отметил президент. 

Он уточнил, что не хочет делать "антикомплименты" в сторону тех, кто в целом неспособен сделать что-либо. 

"Мы будем все делать. И там, где местные власти и частный сектор не способны, все равно мы все это должны защищать", - добавил Зеленский. 

Проблема защиты ТЭЦ Киева

Напомним, ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил о том, что на одной из ТЭЦ в Киеве, которая стала целью российской атаки в ночь на 10 октября, трансформаторы не были защищены.

Он отметил, что за это ответственны КГГА и Киевский горсовет.

В КГГА в ответ заявили, что слухи о "незащищенности ТЭЦ" - это не более чем манипуляция.

