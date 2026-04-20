Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме

Глава государства напомнил, что все регионы и города имеют утвержденные планы устойчивости. Эти документы определяют, какие задачи должны быть выполнены, чтобы украинцы гарантированно были с теплом и светом зимой, несмотря на любые угрозы.

"Срок реализации планов устойчивости для всех городов и общин - 1 сентября этого года. Соответственно, есть жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями. К сожалению, на сегодня не все регионы работают именно так, как надо для защиты людей", - отметил президент.

Какие области отстают от графика

Зеленский отметил, что особое внимание во время селектора с регионами с участием премьера Юлии Свириденко и чиновников уделили Донецкой, Черниговской, Львовской, Полтавской и Кировоградской областям, Запорожью, Херсону и Киеву.

"В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города", - подчеркнул он.

Президент добавил, что на Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам, и отметил необходимость определить, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственного задания.

Кроме того, Зеленский поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговской и Харьковской областей дополнительное обеспечение перехватчиками и тренировки экипажей.