Зеленский разъяснил требование регулярного полиграфа в законопроекте по НАБУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект по НАБУ и САП направлен на укрепление независимости антикоррупционных и правоохранительных органов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.
"Уже сегодня есть в Верховной Раде Украины мой законопроект - то, что обещал, - для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов", - сказал он.
По словам главы государства, документ предусматривает "полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов" и "реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства".
Президент подчеркнул, что все лица, имеющие доступ к государственной тайне, должны проходить регулярные проверки на детекторе лжи. Это касается не только работников НАБУ и САП, но и сотрудников ГБР и Национальной полиции.
"Каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, - и это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи. И это должны быть регулярные проверки", - заявил Зеленский.
Он добавил, что в законопроекте также заложены нормы, которые должны обезопасить систему от злоупотреблений.
Также текст законопроекта уже обсуждали с партнерами, представителями НАБУ, САП и правоохранительных органов. По его словам, международные партнеры, в частности из Великобритании, Германии и Евросоюза, выразили много предложений и заинтересованность в привлечении европейских экспертов.
"Поручил нашим членам правительства представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности", - подытожил глава государства
Законопроект Зеленского
Стоит напомнить, что сегодня, 24 июля, Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращения влияния России на антикоррупционные органы.
Этим документом предусмотрено, что сотрудники НАБУ, и ряда правоохранительных органов, с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.
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