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Зеленський: росіянам все важче, ми просуваємося крок за кроком

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Російським військам все важче утримувати свої позиції, оскільки Збройні сили України завдають прицільних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, українські військові завдали окупантам відчутних логістичних втрат.

"Російській армії все важче утримувати позиції на захопленій місцевості. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо поставки для окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна - український прапор буде у всіх наших містах і селах. Питання - тільки час", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати.

Нагадаємо, сьогодні президент анонсував подальші кадрові чистки в лавах Служби безпеки України. За його словами, найближчим часом звільнять ще 28 посадових осіб.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України