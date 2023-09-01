ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о России: если один террорист убивает другого, то в таком государстве найдется третий

Пятница 01 сентября 2023 17:41
UA EN RU
Зеленский о России: если один террорист убивает другого, то в таком государстве найдется третий Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В государстве, где один террорист убивает другого, всегда найдется и третий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление на ежегодном международном экономическом форуме "Амброзетти".

"Разве есть какая-то сила в том, чтобы ударить ракетой по самолету со своим конкурентом, а самому при этом бояться вылететь из России в любое государство, да и по своему государству ездить исключительно на бронепоезде. Хотя это закономерность, потому что если один террорист убивает другого террориста, то в таком государстве найдется третий", - заявил президент, говоря о России и гибели главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Смерть Пригожина

Самолет лидера ЧВК "Вагнера" разбился 23 августа недалеко от резиденции Владимира Путина на Валдае. В результате авиакатастрофы погибли десять человек. Российские власти утверждали, что среди пассажиров был и Евгений Пригожин.

При этом через несколько дней Кремль заявил, что в результате авиакатастрофы погиб главарь ЧВК "Вагнера". 29 августа его тайно похоронили на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из версий крушения самолета Евгения Пригожина является "умышленное злодеяние".

В Белом доме не исключают, что Путин может быть причастен к гибели Пригожина, поскольку Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны