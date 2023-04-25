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Звезда "Реала" неожиданно "организовал" дерби украинцев в чемпионате Испании

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Жирона, Вторник 25 апреля 2023 15:29
Звезда "Реала" неожиданно "организовал" дерби украинцев в чемпионате Испании Фото: Андрей Лунин на тренировке мадридцев (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Из-за проблем со здоровьем у вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа шанс сыграть в матче 31-го тура Ла Лиги против "Жироны" получил голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Первый номер" мадридцев вылетел из заявки "Реала" на поединок против каталонцев во вторник, 25 апреля. Медики поставили звездному бельгийцу нелестный диагноз – гастроэнтерит.

Вместо Куртуа в заявку "сливочных" попал 20-летний Марио де Луис. Скорее всего, место в воротах займет Лунин. Украинец в сезоне 2022/23 провел 6 матчей в чемпионате. На скамейке запасных его будет страховать 21-летний Луис Лопес.

Итак, поединок "Жирона" – "Реал" получил дополнительную интригу для украинских болельщиков. Противостоять Лунину и компании будет вингер сборной Украины Виктор Цыганков, пополнивший ряды каталонцев в зимнее трансферное окно. Предыдущие 9 матчей экс-лидер "Динамо" непременно начинал в старте.

В общей сложности Цыганков провел 11 поединков в Ла Лиге, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. "Жирона" идет на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 38 пунктов. "Реал" в свою очередь второй (65 очков).

К слову, накануне сборная Германии подтвердила спарринг с Украиной в июне.

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