RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

Фото: последствия обстрелов Украины 13 декабря (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Россия ночью осуществила одну из самых масштабных атак за последнее время, применив против Украины более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, основной удар снова был направлен по энергетической инфраструктуре, прежде всего в южных регионах и в Одесской области. В результате атаки ранения получили два человека в Одесской области, по всей стране повреждены более десятка гражданских объектов.

После ночных обстрелов тысячи семей остались без электроснабжения в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Удары также фиксировались по Днепропетровской и Черкасской областях.

Фото: последствия обстрела Украины 13 декабря (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент подчеркнул, что все профильные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения в пострадавших громадах. Зеленский подчеркнул, что массированные атаки свидетельствуют о намерениях России продолжать террор против мирного населения.

"Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, нанести как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию", - заявил он.

 

 

Обстрел Украины 13 декабря

В ночь на субботу, 13 декабря, российские войска совершили масштабную атаку на юг Украины, использовав ракеты различных типов и ударные дроны. Это был один из самых мощных ударов по региону за последнее время.

Главной целью врага стала критическая и промышленная инфраструктура Николаевской области. Обстрелы продолжались как минимум до 08:40 утра.

В результате атаки без электроснабжения остались отдельные населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи света, информации о пострадавших пока нет.

Из-за перебоев с электроэнергией в Николаеве общественный транспорт временно работает с ограничениями.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеАтака дроновОтключения светаРакетная атака