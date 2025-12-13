Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки

Россия ночью осуществила одну из самых масштабных атак за последнее время, применив против Украины более 450 ударных дронов и около 30 ракет различных типов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По его словам, основной удар снова был направлен по энергетической инфраструктуре, прежде всего в южных регионах и в Одесской области. В результате атаки ранения получили два человека в Одесской области, по всей стране повреждены более десятка гражданских объектов.
После ночных обстрелов тысячи семей остались без электроснабжения в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Удары также фиксировались по Днепропетровской и Черкасской областях.
Президент подчеркнул, что все профильные службы работают над восстановлением электро- и водоснабжения в пострадавших громадах. Зеленский подчеркнул, что массированные атаки свидетельствуют о намерениях России продолжать террор против мирного населения.
"Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и в дальнейшем хотят уничтожить наше государство, нанести как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию", - заявил он.
В ночь на субботу, 13 декабря, российские войска совершили масштабную атаку на юг Украины, использовав ракеты различных типов и ударные дроны. Это был один из самых мощных ударов по региону за последнее время.
Главной целью врага стала критическая и промышленная инфраструктура Николаевской области. Обстрелы продолжались как минимум до 08:40 утра.
В результате атаки без электроснабжения остались отдельные населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи света, информации о пострадавших пока нет.
Из-за перебоев с электроэнергией в Николаеве общественный транспорт временно работает с ограничениями.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.