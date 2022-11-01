Зеленский: Россия делает ставку на зиму, и это вызов для всей Европы

"Воздушный щит для Украины должен быть, сегодня это ясно прозвучало. Мы обсудили с (президентом Франции, - ред.) Макроном вполне конкретные проекты для усиления нашей защиты и восстановления разрушенных объектов", - отметил Зеленский.

По его словам, ставка террористов на зиму абсолютно прозрачна для всех, и этот вызов должен рассматриваться именно как вызов для всей Европы. Президент Украины также подчеркнул, что любые зимние трудности Москва будет представлять в своей пропаганде, как доказательство несостоятельности объединенной Европы.

"Поэтому вместе должны доказать террористам, что несостоятельность - это слово о них, а не о Европе", - добавил глава государства.