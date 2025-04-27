Зеленский: Россия игнорирует прекращение огня уже почти 50 дней, нужно большее давление

Сегодня Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Главнокомандующий рассказал президенту об актуальной ситуации на фронте. По словам президента, на многих направлениях ситуация остается сложной.

"Уже только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине стойкость", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что больше всего боев произошло на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях.

"Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", - отметил он.

В то же время, по результатам боевых действий, президент выразил особую благодарность:

3 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которая максимально качественно выполняет боевые задачи на Покровском направлении,

59 отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем.

225-му и 425-му отдельным штурмовым полкам,

47 отдельной механизированной бригаде,

95 отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Нужно большее давление на Россию

Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем продолжает защищать свою независимость и землю в боях.

"Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что имеющегося давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов относительно полного и безусловного прекращения огня", - подчеркнул он.

Президент также напомнил, что Украина приняла это предложение еще 11 марта.

"Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной", - подытожил он.