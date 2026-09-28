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Россия может бросить первых мобилизованных на фронт уже в октябре, - "Мадяр"

20:42 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россия может бросить первых мобилизованных на фронт уже в октябре, - "Мадяр" Фото: Роберт "Мадяр" Бровди (Getty Images)
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Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек до конца года и значительно увеличить количество живой силы на фронте. Их будут бросать на войну без должной подготовки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил в интервью The Telegraph.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин постарается действовать максимально быстро и отправлять мобилизованных на передовую без должной подготовки. Если раньше оккупанты привлекали преимущественно контрактников за деньги, то теперь скрытая мобилизация переходит в легальную и открытую фазу.

"Мобилизация, которая на сегодняшний день уже запущена, но в скрытом виде, с завтрашнего дня наберет легальный статус, и Путин ею воспользуется, потому что у него не останется никаких спотыкателей, которые ограничат его от агрессивных действий", - отметил "Мадяр".

Он считает, что в России начнется принудительная "упаковка в вагоны" неподготовленных россиян для отправки на фронт.

"Мы ожидаем существенное увеличение живой силы на полосе противника на фронте уже начиная со следующего месяца", - сказал Бровди.

Оценка угрозы и готовность Сил обороны

Военный подчеркнул, что привлечение такого количества людей станет серьезным испытанием для Украины. В то же время он заявил, что украинские защитники готовились к подобному развитию событий и не питают иллюзий относительно легкости боев.

"И здесь нет никаких розовых очков об этом, что это будет легкой прогулкой. Это испытание. Но ведь мы осознавали это уже определенный промежуток времени", - подчеркнул командующий СБС.

Он добавил, что из-за отсутствия подготовки у новобранцев потери врага будут только расти, а у подразделений Сил беспилотных систем прибавится работы на поле боя.

"Мадяр" отметил, что диктатор спешит реализовать свои планы из-за задекларированного намерения захватить Донбасс и не учитывает сезонные факторы. Он пояснил, что наступать при отсутствии листьев сложнее по классическим канонам войны.

Напомним, РФ ужесточила ограничения на выезд за границу для военнообязанных запаса. Известно о первом случае, когда резервиста не выпустили из страны из-за мобилизационного предписания в документах.

Кроме того, россияне начали получать "мобилизационные распоряжения" в военкоматах. Это может позволить оперативно вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин.

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