Россия может бросить первых мобилизованных на фронт уже в октябре, - "Мадяр"

Россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек до конца года и значительно увеличить количество живой силы на фронте. Их будут бросать на войну без должной подготовки.

Как сообщает РБК-Украина , об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил в интервью The Telegraph.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин постарается действовать максимально быстро и отправлять мобилизованных на передовую без должной подготовки. Если раньше оккупанты привлекали преимущественно контрактников за деньги, то теперь скрытая мобилизация переходит в легальную и открытую фазу.

"Мобилизация, которая на сегодняшний день уже запущена, но в скрытом виде, с завтрашнего дня наберет легальный статус, и Путин ею воспользуется, потому что у него не останется никаких спотыкателей, которые ограничат его от агрессивных действий", - отметил "Мадяр".

Он считает, что в России начнется принудительная "упаковка в вагоны" неподготовленных россиян для отправки на фронт.

"Мы ожидаем существенное увеличение живой силы на полосе противника на фронте уже начиная со следующего месяца", - сказал Бровди.

Оценка угрозы и готовность Сил обороны

Военный подчеркнул, что привлечение такого количества людей станет серьезным испытанием для Украины. В то же время он заявил, что украинские защитники готовились к подобному развитию событий и не питают иллюзий относительно легкости боев.

"И здесь нет никаких розовых очков об этом, что это будет легкой прогулкой. Это испытание. Но ведь мы осознавали это уже определенный промежуток времени", - подчеркнул командующий СБС.

Он добавил, что из-за отсутствия подготовки у новобранцев потери врага будут только расти, а у подразделений Сил беспилотных систем прибавится работы на поле боя.

"Мадяр" отметил, что диктатор спешит реализовать свои планы из-за задекларированного намерения захватить Донбасс и не учитывает сезонные факторы. Он пояснил, что наступать при отсутствии листьев сложнее по классическим канонам войны.