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Зеленский: Россия дважды за последние недели атаковала мой самолет дронами

22:00 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Россияне дважды за последние недели атаковали самолет, на борту которого находился президент Украины. Эти действия были частью российской стратегии устрашения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

По словам главы государства, атаки были напрямую связаны с местом пребывания его президентского борта.

"В Молдове был мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", - рассказал Зеленский.

Кроме того, во время его возвращении в Украину через несколько дней один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы. Об этом инциденте ранее официально не сообщалось.

Украинские чиновники позже сообщили, что все члены президентской делегации находятся в безопасности. На тот момент не было понятно, был ли этот инцидент умышленным.

Зеленский подчеркнул, что эти атаки - часть российской стратегии, направленной на запугивание его лично и других иностранных лидеров.

Инцидент с самолетом Зеленского в Молдове

Напомним, об инциденте с самолетом Зеленского по дороге в Норвегию ранее рассказал премьер-министр страны Йонас Гар Стере. По его словам, самолет украинского президента "чуть не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы".

Отметим, что в молдавском правительстве подтвердили, что 8 сентября вылет Зеленского в Норвегию задержали из-за российского беспилотника в воздушном пространстве Молдовы.

Разрешение на вылет было предоставлено после того, как стало известно о падении и взрыве российского дрона вблизи села Старые Михайлены Рышканского района. Место падения беспилотника находилось в 160 км от международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что нарушивший воздушное пространство страны российский дрон мог целенаправленно двигаться в направлении самолета президента Украины.

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