Зеленский о роли Украины в безопасности Европы: мы сдерживаем миллионы россиян

По словам Зеленского, мнение о том, что Европа может обеспечить гарантии безопасности для Украины без США, является ошибочным и опасным для всех. Он отметил, что только комплексы Patriot способны эффективно защищать от ракетных ударов, а другие системы хоть и являются качественными, однако не гарантируют полной защиты.

По его мнению, говорить о гарантиях безопасности без участия США невозможно, поскольку их важная составляющая - это защита украинского неба, которую обеспечивают F-16 и системы ПВО Patriot. Без этого все обещания безопасности являются лишь условными.

Президент также отметил, что намерен серьезно обсудить этот вопрос на конференции в Мюнхене.

Отдельно Зеленский обратил внимание на соотношение военных сил. Сейчас украинская армия насчитывает 110 боевых бригад, тогда как российская - 220, и к 2025 году их количество может вырасти до 250. В Европе, вместе с американскими военными, по его оценкам, есть только 82 боевые бригады.

"Сегодня украинская армия в 110 бригад сдерживает врага, который имеет 220, то есть соотношение 1:2. Для результативного наступления необходимо иметь хотя бы 1:3, иначе продвижение вперед невозможно. Без Украины это соотношение для Европы изменится - Россия будет иметь 1:3 по отношению к Европе", - пояснил президент.

Зеленский также предостерег: если Украина не будет сопротивляться, Европа рискует оказаться под угрозой оккупации.

"Россияне этого хотят, и сегодня именно мы сдерживаем миллионы российских захватчиков", - подытожил он.

Гарантии безопасности для Украины

Стоит напомнить, что президент США Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец войне РФ против Украины. В частности, он угрожал усилить санкции против РФ, а недавно стало известно, что Трамп хочет заключить с Зеленским сделку на 500 миллионов долларов по доступу к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности.

Зеленский также заявлял, что такие ресурсы стратегически ценны. В частности, в рамках плана победы в одном из пунктов Украина предлагала США и другим западным союзникам заключить соглашение по защите этих критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала.