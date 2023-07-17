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Зеленский в годовщину сбития самолета рейса MH17: трагедия никогда не будет забыта

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня Украина чтит память жертв крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17. Эта трагедия, вызванная страной-агрессором, никогда не будет забыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Наши мысли и сердца вместе с семьями и близкими каждого и каждой из 298 погибших. Эта трагедия, вызванная агрессором, никогда не будет забыта. Государство-оккупант, государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине", - подчеркнул Зеленский.

О крушении также высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия сбила MH17 9 лет назад, убив всех 298 человек на борту. Она годами лгала о трагедии, пытаясь избежать ответственности, пока голландский суд не установил правду. Мы скучаем по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна", - написал он в Twitter.

Катастрофа МН17

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский лайнер рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли 298 человек.

По данным следствия, самолет сбила ракета, запущенная из принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ ЗРК "Бук". Россияне переправили ЗРК в Украину, где сепаратисты и боевики так называемой ДНР использовали его в боях против ВСУ.

В ноябре 2022 года суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Гиркин, Дубинский и Харченко был приговорен к пожизненному заключению.

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Владимир ЗеленскийМН17