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Зеленський у роковини збиття літака рейсу MH17: трагедія ніколи не буде забута

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17. Ця трагедія, спричинена країною-агресором, ніколи не буде забута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Наші думки й серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини, скоєні в Україні", - наголосив Зеленський.

Про катастрофу також висловився глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Росія збила MH17 9 років тому, вбивши всіх 298 людей на борту. Вона роками брехала про трагедію, намагаючись уникнути відповідальності, поки голландський суд не встановив правду. Ми сумуємо за жертвами MH17 і повторюємо: відповідальність за російські злочини неминуча", - написав він у Twitter.

Катастрофа МН17

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський лайнер рейсу MH17, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Унаслідок катастрофи загинули 298 осіб.

За даними слідства, літак збила ракета, запущена із ЗРК "Бук", який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ. Росіяни переправили ЗРК в Україну, де сепаратисти й бойовики так званої "ДНР" використовували його в боях проти ЗСУ.

У листопаді 2022 року суд Гааги ухвалив вирок у справі про катастрофу рейсу MH17, згідно з яким Гіркіна, Дубинського та Харченка було засуджено до довічного ув'язнення.

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Володимир ЗеленськийМН17