Зеленский резко обратился к партнерам, которые колеблются с помощью Украине

По словам президента, российский террорм можно остановить только на территории Украины. Однако для этого нашим военным необходимо предоставить соответствующее оружие.

Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море… Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах наших партнеров и которое так ожидают наши воины", - сказал он.

Зеленский заявил, что в то время пока западные партнеры затрудняются предоставлять Украине вооружение - Россия совершает террор.

"Любые уговоры или просто истекающее время не способны остановить террористов, методично убивающих наших людей ракетами, купленными в Иране дронами, своей артиллерией, танками и минометами. Во весь мир знает, как остановить тех, кто сеет смерть", - подчеркнул президент.