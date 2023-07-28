Зеленский резко отреагировал на удар россиян по Днепру: эта сволочь будет отвечать

По его словам, в Днепре оккупанты, помимо многоэтажки, ударили и по зданию Службы безопасности Украины.

Глава государства отметил, что оперативно провел разговоры с СБУ, Министерством внутренних дел, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком.

Зеленский рассказал, что все нужные службы уже на месте происшествия, пострадавшим оказывают помощь, а ситуация находится под контролем.

"Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости", - подчеркнул президент.

Удар по Днепру

Напомним, сегодня, 28 июля, вечером в ряде восточных и южный регионов объявили воздушную тревогу. Как объяснили в Воздушных силах, она была связана с угрозой применения баллистического вооружения россиянами.

После этого в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы. Местные власти призывали сохранять информационную тишину.

Первым об ударе по многоэтажке сообщил народный депутат Сергей Бакумов. Информацию подтвердил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам главы МВД, в результате атаки РФ известно по меньшей мере о трех пострадавших.