Зеленский резко отреагировал на обстрелы Днепра
Россиянам придется отвечать перед судом и историей за обстрелы мирных городов Украины, в том числе сегодняшний удар по Днепру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Днепр. Очередные российские ракеты по мирному украинскому городу. Разрушены дома, пострадали люди. Государству-террористу уже давно следовало осознать: мы никогда не отдадим свою свободу. А за все мучения, которые она принесла на нашу землю, обязательно придется отвечать. Перед судом и историей", - отметил Зеленский.
Фото: последствия обстрелу Днепра (t.me/V_Zelenskiy_official)
Напомним, сегодня, 26 ноября, российские оккупанты обстреляли Днепр. В результате вражеской атаки ранения получили 13 человек.
Позже стало известно, что из-за ударов войск РФ в Днепре был разрушен целый квартал.
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