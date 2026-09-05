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Зеленский: РФ атаковала аэропорты "Киев" и "Борисполь", туда могли прилететь американцы

12:09 05.09.2026 Сб
2 мин
Президент Украины сделал врагу новое предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Минувшей ночью Россия нанесла удары по украинским аэропортам в Киеве и в Борисполе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам - в Киеве и в Борисполе. Именно целенаправленно, впервые за долгое время. Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь", - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия применила "шахеды" в ответ на американскую дипломатию.

На фоне последних событий Зеленский объявил, что на следующей неделе вместе с командой скорректирует операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе.

"Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет. Украина заинтересована в приближении мира. Россия будет отвечать за то, что она делает. Спасибо всем, кто помогает нашему государству и украинцам!", - подытожил Зеленский.

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Владимир ЗеленскийКиевРоссийская Федерацияаэропорт Борисполь