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Зеленський вирішив відзначити державними нагородами ветеранів "Динамо"

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 19:41
Зеленський вирішив відзначити державними нагородами ветеранів "Динамо"
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський видав указ щодо відзначення державними нагородами України ветеранів команди столичного футбольного клубу "Динамо".

Про це йдеться на сайті президента.

Рішення прийнято за вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича.

Так, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено:

  • БЛОХІНА Олега Володимировича - кращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:

  • БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

  • ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

  • МАЛЮТУ Володимира Ігоровича - лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ";

  • МУНТЯНА Володимира Федоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.

Орденом "За заслуги" І ступеня:

  • КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;
  • ОНИЩЕНКА Володимира Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;
  • РЕШКА Стефана Михайловича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;
  • ФОМЕНКА Михайла Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня:

  • ДАМІНА Олександра Миколайовича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року;
  • КУЗНЕЦОВА Сергія Васильовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року;
  • МАСЛОВА Віктора Борисовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року;
  • ОШЕМКОВА Михайла Олеговича - оператора футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1970-1980 роках;
  • СЛОБОДЯНА Петра Петровича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року;
  • ШЕПЕЛЯ Анатолія Миколайовича - гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році.

Нагадаємо, 15 жовтня з нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу.

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