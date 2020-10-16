Зеленський вирішив відзначити державними нагородами ветеранів "Динамо"

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський видав указ щодо відзначення державними нагородами України ветеранів команди столичного футбольного клубу "Динамо".

Про це йдеться на сайті президента.

Рішення прийнято за вагомі особисті заслуги у розвитку і популяризації вітчизняного футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України та з нагоди 45-річчя перемог у фінальних матчах Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА, здобутих під керівництвом головного тренера футбольного клубу "Динамо" Київ", Героя України Лобановського Валерія Васильовича.

Так, орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня нагороджено:

БЛОХІНА Олега Володимировича - кращого футболіста Європи 1975 року, дворазового володаря Кубка володарів кубків 1975, 1986 років і Суперкубка УЄФА 1975 року

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:

БУРЯКА Леоніда Йосиповича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

ВЕРЕМІЄВА Володимира Григоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

МАЛЮТУ Володимира Ігоровича - лікаря футбольного клубу "Динамо" Київ";

МУНТЯНА Володимира Федоровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.

Орденом "За заслуги" І ступеня:

КОНЬКОВА Анатолія Дмитровича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

ОНИЩЕНКА Володимира Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

РЕШКА Стефана Михайловича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року;

ФОМЕНКА Михайла Івановича - володаря Кубка володарів кубків і Суперкубка УЄФА 1975 року.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня:

ДАМІНА Олександра Миколайовича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року;

КУЗНЕЦОВА Сергія Васильовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року;

МАСЛОВА Віктора Борисовича - володаря Кубка володарів кубків УЄФА 1975 року;

ОШЕМКОВА Михайла Олеговича - оператора футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1970-1980 роках;

СЛОБОДЯНА Петра Петровича - володаря Суперкубка УЄФА 1975 року;

ШЕПЕЛЯ Анатолія Миколайовича - гравця футбольного клубу "Динамо" Київ" у 1974 році.

Нагадаємо, 15 жовтня з нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) в Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу.