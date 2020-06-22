Зеленський вирішив сплатити штраф за порушення карантину без рішення суду

Президент Володимир Зеленський вирішив сплатити суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину. Він сплатить суму на рахунок закладу харчування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також у разі винесення судом рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, Зеленський виконає його.

Нагадаємо, на президента України склали адміністративний протокол після того, як під час робочої поїздки до Хмельницького він відвідав одне з місцевих кафе.

Також були оштрафовані власник кафе та супроводжуючі Зеленського особи.

Втім, після цього Хмельницький міськрайонний суд попросив Верховний суд роз'яснити, чи можна оштрафувати президента.

Хоча, той же суд оштрафував голову Офісу президента Андрія Єрмака, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, а також інших чиновників по цій справі.

Нагадаємо, 6 червня на Зеленського склали адмінпротокол після того, як він у Хмельницькому відвідав кафе під час карантину.