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Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в 2023 году, однако есть нюанс, - Кулеба

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Четверг 22 июня 2023 17:52
Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в 2023 году, однако есть нюанс, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина движется к интеграции с Европейским союзом "на максимальной крейсерской скорости". В случае отсутствия форс-мажоров, переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца текущего года.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

Как рассказал министр, сегодня Украина находится именно на том пути, который предусматривает быстрое получение статуса кандидата и начало переговоров о членстве.

"То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на максимальной крейсерской скорости. Если никаких форс-мажоров до конца года не произойдет, то все будет хорошо", - пояснил министр Кулеба.

Сейчас, как отметил Дмитрий Кулеба, Украина вписывается в график о начале переговоров о вступлении до конца 2023 года.

"Но, если между сейчас и концом года ничего форс-мажорного не произойдет, то мы пройдем этот путь достойно. И надо отметить чрезвычайную положительную помощь, которую оказывает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы Украина этот путь прошла", - добавил министр.

Вступление Украины в Европейский союз

Украина подала заявление о вступлении в ЕС еще 28 февраля 2022 года. Уже 23 июня Европейский Совет предоставил государству статус кандидата на вступление. Вместе с ним появились рекомендации от ЕС, выполнение которых станет предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговорам о членстве.

Согласно данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров по членству в ЕС.

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