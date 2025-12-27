Зеленский о референдуме по мирному плану: диалог с обществом будет

"Давайте прежде всего смотреть на план А - это окончание войны. Сейчас мы имеем прогресс с Соединенными Штатами Америки, но это одна сторона, это мы с американцами, а есть еще и вторая сторона, сложная, - американцы с россиянами", - сказал Зеленский.

По его словам, задача Украины на сегодня положить все возможности на бумаге, чтобы страна имела и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный мирный план.

"Есть там компромиссные вещи. Если у нас будут вещи, которые вызывают много запросов, есть недовольство общества. Мы будем об этом говорить с обществом и будем думать, как решать те или иные вопросы. Диалог с обществом будет Я считаю, что он уже есть, я открыт к этому", - отметил президент.

Зеленский добавил, что дальше диалог с обществом будет проводить также и американская сторона.

"Также относительно гарантий безопасности, это "коалиция решительных" и американцы. И я говорил с Марком Рютте, генсеком НАТО. Он готов проговаривать даже некоторые детали относительно гарантий от "коалиции решительных". Я думаю, что все это поможет. Очень важно, чтобы мы могли открыться к нашему обществу. В конце концов есть референдум, есть выборы. Есть много инструментов, как общество будет показывать свое законное волеизъявление", - отметил он.