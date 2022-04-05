"Це буде одразу 40-50 тисяч наших". Зеленський назвав ціну силового повернення ОРДЛО
Президент Володимир Зеленський назвав ціну силового повернення тимчасово окупованих Росією Донецьких та Луганських областей. Він припустив, що це може одразу призвести до загибелі 40-50 наших військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю українським журналістам.
"Це буде одразу 40-50 тисяч наших, одразу, якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде. Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили продовжують консолідацію і перегрупування. Вони переорієнтують свій наступ на регіон Донбасу на сході України.
Додамо, за даними Генштабу, окупанти не полишають спроб взяти Маріуполь. При цьому вони готуються до наступу на Сєвєродонецьк і Словʼянськ.
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