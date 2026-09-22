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Зеленский: Raytheon готова к производству ракет для Patriot в Украине

22:43 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Американская компания Raytheon, производящая ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot, готова к тому, чтобы их производили в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам главы государства, его советник Павел Палиса разговаривал с представителями Raytheon. Он добавил, что Украина попросила Трампа посодействовать ускорению процесса.

"Нам нужны лицензии, чтобы подготовить производство Patriot. Компания Raytheon готова, я попросил президента Трампа помочь с этим. Он положительно отнесся к этому", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина начнет этот проект в течение года или полутора лет. Он подчеркнул, что "это работа на перспективу, на будущее".

Напомним, Германия готовится передать Украине дополнительную партию ракет-перехватчиков для Patriot. Речь идет о 10 единицах MIM-104E GEM-T стоимостью 29,6 млн долларов, которые Берлин ранее получил от Вашингтона.

Отметим, Польша планирует передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot в рамках нового пакета военной помощи. Его общая стоимость составит 50 млн евро.

Кроме того, Bloomberg недавно писало, что европейские страны намерены обратиться к США для получения ракет для Patriot для Украины.

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