Зеленський пояснив необхідність прямого діалогу з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним необхідний для того, щоб повернути утримуваних на окупованому Донбасі і Криму, і на території РФ українців, і спробувати завершити війну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

За словами Зеленського, є питання, які не пов'язані з "Мінськом" і Нормандським форматом, а вимагають прямого діалогу з президентом Російської Федерації.

"А як інакше? По-іншому ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні знаходяться в тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, - це президент Російської Федерації ", - сказав Зеленський.

Зеленський вказав, що повернення людей йому важливіше питань етикету, "дипломатично або не дипломатично".

"Це, чесно кажучи, без мене. Буде можливість - через кілька років. А до цього є можливість закінчити цю війну, кровопролиття", - зазначив він.

Раніше в Кремлі заявили, що зустріч президентів України і Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна в даний час не планується. Але якщо глави держав вважатимуть зустріч необхідної, то такий контакт може бути узгоджений в будь-який момент.

Нагадаємо, раніше зустріч президента України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Ізраїлі не відбулася. Пєсков тоді заявив, що український президент скасував своєї приїзд на форум пам'яті жертв Холокосту.