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Зустріч Путіна і Зеленського можуть узгодити в будь-який момент, - Кремль

Новини » Політика     24.01.2020 - 12:21
Зустріч Путіна і Зеленського можуть узгодити в будь-який момент, - Кремль
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Пєсков заявив про відсутність планів зустрічі Путіна і Зеленського на даний момент

Зустріч президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна на даний час не планується. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Він підкреслив, що, якщо глави держав вважатимуть зустріч необхідною, то такий контакт може бути узгоджений у будь-який момент.

"Зараз якихось планів на цей рахунок немає, але водночас ми повинні відзначити, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше зустріч президента України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Ізраїлі не відбулася. Пєсков тоді заявив, що український президент скасував свій приїзд на форум пам'яті жертв Холокосту.

Так, російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президентів може відбутися.

Як писало РБК-Україна, 23 січня Володимир Зеленський заявив, що не піде на форум по Холокосту в Ізраїлі. За його словами, через обмежену кількість місць і величезного інтересу до Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту на нього важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю трагедію.

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