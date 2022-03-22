Зеленський розповів про вісім гуманітарних коридорів 21 березня

Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом усього дня 21 березня працювало 8 гуманітарних коридорів - у Київській, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Всім спасибі, хто це робив, хто працював заради людей. Вдалося також доставити і 200 тонн гуманітарної допомоги", - заявив глава держави.

Гуманітарні коридори були у Ворзелі, Бучі, Великій Димерці, Маріуполі, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасному та Кремінній. Вдалося вивезти 8057 людей.

Нагадаємо, Зеленський розповів про те, що 20 березня під Харковом окупанти захопили українську гуманітарну колону після чого, зник зв'язок з шістьма людьми, серед яких п'ять водіїв і один лікар.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зізнався, що пропонував Зеленському притулок у Британії, але президент відмовився.

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