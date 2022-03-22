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Зеленський розповів про вісім гуманітарних коридорів 21 березня

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Вівторок 22 березня 2022 01:42
Зеленський розповів про вісім гуманітарних коридорів 21 березня Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом усього дня 21 березня працювало 8 гуманітарних коридорів - у Київській, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Гуманітарні коридори були у Ворзелі, Бучі, Великій Димерці, Маріуполі, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасному та Кремінній. Вдалося вивезти 8057 людей.

"Всім спасибі, хто це робив, хто працював заради людей. Вдалося також доставити і 200 тонн гуманітарної допомоги", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів про те, що 20 березня під Харковом окупанти захопили українську гуманітарну колону після чого, зник зв'язок з шістьма людьми, серед яких п'ять водіїв і один лікар.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зізнався, що пропонував Зеленському притулок у Британії, але президент відмовився.

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