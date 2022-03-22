ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский рассказал о восьми гуманитарных коридорах 21 марта

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 01:42
Зеленский рассказал о восьми гуманитарных коридорах 21 марта Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на протяжении всего дня 21 марта работало 8 гуманитарных коридоров - в Киевской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

Гуманитарные коридоры были в Ворзеле, Буче, Великой Дымерке, Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, Попасном и Кременной. Удалось вывезти 8057 людей.

"Всем спасибо, кто это делал, кто работал ради людей. Удалось также доставить и 200 тонн гуманитарной помощи", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский рассказал о том, что 20 марта под Харьковом оккупанты захватили украинскую гуманитарную колонну после чего, пропала связь с шестью людьми, среди которых пять водителей и один врач.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что предлагал Зеленскому убежище в Британии, но президент отказался.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Владимир Зеленский
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Русские своих сдают: что говорят оккупанты после трех недель войны против Украины