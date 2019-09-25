Зеленський розповів Трампу про позицію по Криму і мовному питанню

У ході зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом президента України Володимира Зеленського обговорювалося мовне питання в Уукраине і окупація Росією Криму. Про це повідомив Зеленський за підсумками зустрічі, передає РБК-Україна.

"Говорили про Крим. Я йому пояснив, що це наша земля, у нас немає питань з приводу мови, мова в нас одна - українська", - розповів Зеленський.

Він додав, що, на його думку, США продовжать допомагати Україні з Кримом.

"Мені здається, що він згоден, що це наша земля, і вони будуть нам допомагати", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент Зеленський також заявив, що Україні потрібна не допомога, а справжня підтримка.

Він зазначив, що Україна є найбільшою країною в Європі, але хоче бути також і найбагатшою.

Зеленський і Трамп сьогодні, 25 вересня, провели першу офіційну зустріч.