Зеленський розповів про те, як довго триватиме війна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно включати ефективність інструментів впливу на Росію. Від цього буде залежати, скільки триватиме війна РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Потрібно включати ефективність інструментів впливу на Росію. Ті, які використовує Україна і вся наша антивоєнна коаліція. Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Історично значущі, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше", - заявив глава держави.

Зеленський також зазначив, що санкції проти Росії дуже серйозні, але їх недостатньо, щоб російська військова машина залишилася без засобів для існування.

"Саме на цих двох напрямках визначається, скільки триватимуть війна", - підкреслив президент.

Він додав, що головне зараз завдання - це чим швидше встановити мир. При цьому ЗСУ блискуче виконують своє завдання. Вони зупиняють атаки російських військ і реалізують контрнаступи.

"Свою активність повинні продовжувати дипломати по всіх можливих лініях, на всіх можливих рівнях, як офіційних, так і неофіційних", - додав Зеленський.