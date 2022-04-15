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Зеленський: Росія показала свою головну ціль - знищити Донбас

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П'ятниця 15 квітня 2022 00:17
Зеленський: Росія показала свою головну ціль - знищити Донбас Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Росія за період повномасштабної війни проти України продемонструвала свою основну і головну мету, суть якої є знищення областей на сході нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"За 50 днів війни Росія показала, що саме Донбас - головна ціль. Саме Донбас вона хоче знищити. Луганську та Донецьку області", - зазначив глава держави.

Зеленський наголошує, що війська РФ їх руйнують з максимальною жорстокістю.

"Так, що ніби хочуть, щоб від них залишилися одні камені, щоб там не залишилося людей зовсім... Харків не бачив стільки за 80 років, скільки принесла йому Росія", - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що за добу, 14 квітня, на Донбасі ЗСУ відбили 4 ворожі атаки і знищили 30 російських окупантів.

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