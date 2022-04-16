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Зеленський розповів про підготовку до наступного опалювального сезону і тарифи на світло

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Субота 16 квітня 2022 00:08
Зеленський розповів про підготовку до наступного опалювального сезону і тарифи на світло Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський в ході наради з чиновниками обговорив завершення нинішнього опалювального сезону і підготовку до наступного, а також енергетичні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведений успішно попри все. Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що в Україні продовжено мінімум на пів року дію тарифу на електрику в розмірі 1,44 грн за кіловат для тих, хто споживає менше ніж 250 кіловатів.

"Це 80 відсотків наших громадян", - зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що МВФ готується до масштабного відновлення України після війни. Також Фонд підтримає країни, які прийняли українських біженців.

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