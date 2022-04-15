ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МВФ готується до масштабного відновлення України після війни

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 15 квітня 2022 08:44
МВФ готується до масштабного відновлення України після війни Фото: Кристаліна Георгієва (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готується до масштабного відновлення України після війни проти Росії. Крім того, фонд підтримає країни, які прийняли українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої.

"Зі світового досвіду ми знаємо, що конфлікт - це ворог розвитку і процвітання. Висока вартість війни калічила і продовжує калічити дуже багато країн. Оскільки ми сподіваємося на мир, ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні і всім постраждалим країнам", - зазначила вона.

За її словами, фонд вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, а також запустив спеціальний рахунок, який дає безпечний спосіб подальшого фінансування України.

"І разом з міжнародними партнерами ми готуємося до масштабних зусиль з відновлення, які будуть потрібні", - підкреслила Георгієва.

Вона додала, що МВФ працює над підтримкою країн-сусідів, які прийняли українських біженців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, куди підуть гроші зі спеціального рахунку для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ Війна Росії проти України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили