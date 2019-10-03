Зеленський розповів про підготовку нового закону про особливий статус Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу не буде підписуватися на зустрічі в нормандському форматі. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

За його словами, закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року.

"Чи Буде там (на зустрічі в нормандському форматі, - ред.) підписуватися новий закон про особливий статус Донбасу? Ні, цей закон діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні, ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетинаючи жодної червоної лінії. Ніякої капітуляції, здачі національних інтересів та договорняків", - заявив президент.

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