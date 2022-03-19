ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився, - Зеленський

Новость на русском →
Субота 19 березня 2022 02:28
Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що українська армія на багатьох напрямках зупинила ворога. Початковий план російських військових по захопленню нашої держави провалився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Володимира Зеленського.

"Схоже, що їх військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, крім жорстокої та помилкової тактики на виснаження, крім обстрілів з "Градів" і "Ураганів" мирних жителів і цивільної інфраструктури, житлових будинків, лікарень, шкіл і церков", - підсумував президент України.

За його словами, така тактика російських військових тільки призводить до нових руйнівних санкцій і спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Це дозволяє об'єднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які завжди намагалися залишатися нейтральними.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня